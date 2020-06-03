В Рязанской области отменили фестиваль «Золотая ладья»

Каждое лето в городе Касимов Рязанской области проходит фестиваль «Золотая ладья». Ежегодно участие в нём принимают лучшие коллективы области.
Фестиваль «Золотая ладья» демонстрирует рязанцам всю самобытность русской народной культуры. Гости праздника могут не только насладиться музыкальными номерами, но и стать участниками костюмированного шоу.
В этом году фестиваль был запланирован на 6 июня. К сожалению, из-за распространения коронавируса он не состоится. Информация об отмене появилась в группе «Туризм и отдых в Рязанской области».
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