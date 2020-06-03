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Рязанские бани возобновляют работу

7info 2
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После длительного перерыва, связанного с распространением коронавируса, в Рязани возобновляют работу бани. Парные МП «Комплекс» начнут работу с 3 июня с определенными правилами и строго по предварительной записи.

В настоящее время на пол в банях наносится разметка для социальной дистанции. Как сообщает сайт администрации города, поток посетителей будут контролировать. Если раньше в бане одновременно могли париться до 12 человек, то теперь не больше 6.

Посетителям рекомендуется надевать в помещении маски и перчатки, в парной они не потребуются.

Один сеанс будет длиться 2 часа. Далее в течение 30 минут будет проводиться санитарная обработка помещений.

График работы бань уточняйте по телефонам:

Баня (на ул. Гоголя) – 92-04-20;

Баня (в пос. Солотча) – 28-79-07;

Баня (на ул. Карла Маркса) – 33-00-73;

Баня (район Дягилево) – 33-49-68;

Баня (в пос. Строитель) – 8 (903) 693-37-93.

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