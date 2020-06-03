В Рязанской области выявлено ещё 75 случаев заражения коронавирусом

В среду, 3 июня, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о 75 новых случаях заражения коронавирусом. Ещё 73 положительных теста направили на подтверждение в Роспотребнадзор.
Таким образом, с начала пандемии в Рязани и области COVID-19 подтвердился у 3728 граждан. Вместе условно заражёнными на контроле у медиков находится 3801 человек.
Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объёме, сообщили в оперативной группе правительства Рязанской области.
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