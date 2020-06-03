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Захар Прилепин и Иван Охлобыстин приедут в Рязань

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В субботу, 6 июня, будет отмечаться День русского языка. В этот день в Рязани состоится волонтерский субботник по восстановлению Рязанского «Есенин Центра». Участие в нём примут писатель Захар Прилепин и актёр Иван Охлобыстин.

По словам организаторов акции, это поможет привлечь внимание к проблеме сохранения культурного наследия. С той же целью создана акция ОНФ, финал которой также состоится на субботнике 6 июня. На сайте ОНФ можно проголосовать за самые популярные слова-диалектизмы регионального происхождения. Они будут изображены на стене реконструируемого здания «Есенин Центра».

Захар Прилепин отметил, что с губернатором Николаем Любимовым у него давно получается хорошо взаимодействовать по ситуации с культурным наследием.

– Я всецело поддерживаю наших товарищей-активистов и приветствую решение по сохранению исторической среды Рязани. Тем более, впереди у нас много совместной работы. Моя мечта, чтобы Рязань заняла заслуженное место в Золотом кольце России, – заявил Прилепин.

Волонтерский субботник пройдет с соблюдением всех санитарных норм.

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