Нуждающимся рязанцам начали выдавать продуктовые наборы

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С понедельника, 13 апреля, в Рязани начали выдавать продуктовые наборы людям, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Раньше для них организовывали бесплатные обеды в столовых, но теперь, из-за коронавируса, делать это нельзя. Поэтому на базе МП «Детское питание» началась раздача продуктовых пайков.

Всего было сформировано 790 таких наборов. В них входят замороженные мясные котлеты, консервы, яйца, крупы, макаронные изделия, молоко, хлеб, печенье и другие продукты.

Продукты привозят на дом. Для защиты от мошенников, о доставке предварительно сообщают по телефону.