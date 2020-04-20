Новые данные о заболеваемости COVID-19 по районам Рязани

По состоянию на 12 часов понедельника, 20 апреля, в Рязани коронавирус подтверждён или условно подтверждён у 143 человек. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Напомним, всего в Рязанской области COVID-19 выявлен у 316 человек.
В Рязани больше всего заражённых в Московском районе – 50. Следом по числу заболевших идёт Октябрьский район – 41, затем Железнодорожный – 38. Меньше всего заражённых в Советском районе города, где выявлено 14 случаев.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram