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Новости Рязани сегодня: 2 июня

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РИА «7 новостей» предлагает вашему вниманию обзор новостей за 2 июня.  Какие же новости Рязани сегодня были наиболее интересны?

По традиции, не обошлось сегодня без новостей о коронавирусе. Ещё 75 рязанцев сдали положительный тест на коронавирус. 

Следующая новость также про COVID-19. Вернее, про борьбу Запрет на торжественную регистрацию в Рязанской области продлён. 

Но это не единственная опасность, которая поджидает рязанцев. За неделю от укусов клещей пострадали 62 рязанца. 

Новые рабочие места и налоги в бюджет Рязанской области. В Скопинском районе начали строить фармацевтический завод. 

Рязанцам вернут деньги за путёвки в лагерь на первую смену. Главное всё же не деньги, а то что дети не отдохнут, как многие из них привыкли. 

Чем больше таких объектов будет в городе, тем лучше! В Рязани появится скейт-площадка. Работы по её созданию начнутся в ближайшее время в ЦПКиО. 

Агрономы рассказали, что происходит с вишнями в Рязани и как с этим бороться. Люди очень расстроены и обеспокоены. Поесть вишни или вишнёвого варенья удастся не всем!

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