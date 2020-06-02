Новости Рязани сегодня: 2 июня

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РИА «7 новостей» предлагает вашему вниманию обзор новостей за 2 июня. Какие же новости Рязани сегодня были наиболее интересны?

По традиции, не обошлось сегодня без новостей о коронавирусе. Ещё 75 рязанцев сдали положительный тест на коронавирус.

Следующая новость также про COVID-19. Вернее, про борьбу Запрет на торжественную регистрацию в Рязанской области продлён.

Но это не единственная опасность, которая поджидает рязанцев. За неделю от укусов клещей пострадали 62 рязанца.

Новые рабочие места и налоги в бюджет Рязанской области. В Скопинском районе начали строить фармацевтический завод.

Рязанцам вернут деньги за путёвки в лагерь на первую смену. Главное всё же не деньги, а то что дети не отдохнут, как многие из них привыкли.

Чем больше таких объектов будет в городе, тем лучше! В Рязани появится скейт-площадка. Работы по её созданию начнутся в ближайшее время в ЦПКиО.

Агрономы рассказали, что происходит с вишнями в Рязани и как с этим бороться. Люди очень расстроены и обеспокоены. Поесть вишни или вишнёвого варенья удастся не всем!