Ещё 75 рязанцев сдали положительный тест на коронавирус

В Рязанской области находятся на проверке в Роспотребнадзоре ещё 75 положительных тестов. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Напомним, ранее стало известно о 72 новых случаях заражения COVID-19. Таким образом, на 2 июня с начала пандемии вместе с условно заражёнными под контролем медиков находятся 3728 рязанцев.
В оперативной группе правительства Рязанской области отметили, что все необходимые мероприятия для борьбы с коронавирусной инфекцией проводятся в полном объёме.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram