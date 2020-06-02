В ближайшее время в Рязани появится скейт-площадка

В Рязани появится скейт-площадка. Работы по её созданию начнутся в ближайшее время в ЦПКиО. Этот вопрос обсуждался в понедельник, 1 июня, на плановом совещании с руководителями структурных подразделений администрации. Совещание провела Елена Сорокина.
Также в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается ремонт общественных пространств. На прошлой неделе началось благоустройство Комсомольского парка.
В детском городке в сквере Скобелева работы по благоустройству выполнены более чем на половину, а у Дворца Торжеств на Московском – на 40%.
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