Рязанцам вернут деньги за путёвки в лагерь на первую смену

В связи с распространением коронавирусной инфекции дети не смогут отдохнуть в летних лагерях в полном объёме. Первая смена в летних оздоровительных лагерях отменена.
Деньги за путёвки родителям вернут, сообщает сайт городской администрации. В пресс-службе мэрии Рязани отметили, что возврат средств за путёвки первой смены лагерей «Сказка», «Смена», «Исток» уже начался.
По всем вопросам звоните по телефонам: 8(4912) 28-93-66, 8(4912) 25-24-26.
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