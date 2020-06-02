Запрет на торжественную регистрацию в Рязанской области продлён

«Горько» молодожёнам в Рязанской области в ближайшее время не прокричат. Торжественные регистрации брака, а также проведение свадебных гуляний пока под запретом.
ЗАГСы региона продолжают работать в соответствии со всеми мерами предосторожности, введёнными из-за пандемии коронавируса. Послабления в режиме, введённые в Рязанской области с 1 июня, не распространились на их деятельность.
В некоторых регионах России эти ограничения сняли, и молодожёны могут ощутить торжественность момента в полном объёме.
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