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Запрет на торжественную регистрацию в Рязанской области продлён

7info7
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«Горько» молодожёнам в Рязанской области в ближайшее время не прокричат. Торжественные регистрации брака, а также проведение свадебных гуляний пока под запретом.

ЗАГСы региона продолжают работать в соответствии со всеми мерами предосторожности, введёнными из-за пандемии коронавируса. Послабления в режиме, введённые в Рязанской области с 1 июня, не распространились на их деятельность.

В некоторых регионах России эти ограничения сняли, и молодожёны могут ощутить торжественность момента в полном объёме.

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