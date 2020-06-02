Агрономы рассказали, что происходит с вишнями в Рязани и как с этим бороться

Рязанские садоводы обеспокоены состоянием вишнёвых деревьях. Очевидцы прислали в редакцию РИА «7 новостей» фото повреждённой листвы деревьев и попросили разъяснить, с чем связана такая проблема.
Мы обратились с этим вопросом к главному агроному одного из ведущих садоводческих предприятий Рязанской области.
Как выяснилось, у вишен на фото – коккомикоз – грибковое заболевание поражающее все виды косточковых садовых деревьев. Опытные садоводы успешно борются с этой болезнью, но для начинающих садоводов понадобится знание методов борьбы и периодичность обработок, а также способы профилактики.
Болезнь поражает листву, вызывая ранний листопад и ослабление защитных функций деревьев. Растение не получает питание от солнечных лучей и не может подготовиться к зиме. Болезнь быстро распространяется по саду, поражая растения даже на соседних участках. Основное условие появления грибков – влажный климат с волнами испарений от влажной земли. Поэтому садовод должен проверять вишни после дождя или полива.
Затяжная дождливая погода, это период, когда возможно массовое поражение вишен и других видов косточковых. Не оказание своевременной помощи вызывает потерю урожая и всего растения.
Рекомендуемые обработки следующими препаратами:
Топмин М — 10 гр. на 10 литров воды, Скор — 3 мл на 10 литров воды. Обрабатывать 2 раза с интервалом 10-14 дней.
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