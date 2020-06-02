За неделю клещи покусали более 60 рязанцев

На прошлой неделе с жалобами на укусы клещей обратились к медикам 62 жителя Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Среди пострадавших от укусов этих насекомых оказалось 24 ребёнка.
Специалисты отмечают, что число жалоб не превышает показателей прошлого года.
Отметим также, что в ходе исследований у клещей выявлена заражённость возбудителем клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека. С начала 2020 года в Рязанской области Роспотребнадзор зарегистрировал 3 случая клещевого боррелиоза.
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