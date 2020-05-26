Вторник, 26 мая, 2020
11.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Нетрезвый водитель устроил ДТП с пострадавшими

7info
-

В Сараевском районе по вине нетрезвого водителя произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Авария случилась во вторник, 26 мая, в 00.20 на дамбе в селе Борец. Нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в Renault Logan под управлением жителя Московской области.

В результате ДТП получили травмы водитель «десятки» и его 27-летняя пассажирка. В сообщении отмечается, что виновника аварии ранее уже лишали прав за нетрезвое вождение. 

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Нетрезвый водитель устроил ДТП с пострадавшими

Новости Рязани
В Сараевском районе по вине нетрезвого водителя произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса». Авария случилась...
Узнать больше

Рязанцы назвали одну из самых подверженных коррупции сфер экономики

Новости Рязани
Во вторник, 26 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Об этом сообщила пресс-служба...
Узнать больше

Появились новые сведения о заражении коронавирусом по районам Рязани

COVID-19
Администрация Рязани сообщила новые данные о распространении коронавируса по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии. По состоянию...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области впервые число выздоровевших за сутки превысило число заболевших COVID-19

COVID-19
По данным опергруппы, во вторник, 26 мая, из больниц Рязани выписано 86 выздоровевших пациентов. В то же время ранее сообщалось, что за сутки коронавирусом заболели 85 человек.
Узнать больше

Фигуристка Александра Трусова снова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Рязани
Фигуристка Александра Трусова ⠀совершила очередной мировой рекорд. Уроженка Рязани в свои юные годы уже является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при,...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено 85 новых случаев COVID-19

COVID-19
Во вторник, 26 мая, в Рязанской области подтвердились ещё 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 3125 заболевших....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как избежать ошибок на ЕГЭ. Советы министра

Акценты
В 2020 году российские выпускники попали в уникальную ситуацию. Впервые в истории российского образования была введена дистанционная система обучения, отменены ВПР и...
Узнать больше

Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

Акценты
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Узнать больше

Помощь на расстоянии звонка

Акценты
В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия под единым номером 8 800 2000 122 исполняется 10 лет.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+