Нетрезвый водитель устроил ДТП с пострадавшими

В Сараевском районе по вине нетрезвого водителя произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».
Авария случилась во вторник, 26 мая, в 00.20 на дамбе в селе Борец. Нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в Renault Logan под управлением жителя Московской области.
В результате ДТП получили травмы водитель «десятки» и его 27-летняя пассажирка. В сообщении отмечается, что виновника аварии ранее уже лишали прав за нетрезвое вождение.
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