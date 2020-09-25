Назван возраст рязанцев, заразившихся коронавирусом

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом.

На 11.30 пятницы, 25 сентября, в Рязани и области выявлено 7 тыс 973 случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё 40 являются условно подтверждёнными.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 3 тыс 196 человек. На втором месте по числу заболевших возрастная группа от 18 до 45 лет – 2 тыс 535 человек.

Возраст 1294 заболевших – от 65 до 80 лет, старше 80 лет 307 пациентов. Детей до 18 лет – 641.