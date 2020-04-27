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Назван самый «заражённый» коронавирусом район Рязани

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По числу заражённых коронавирусом с большим отрывом продолжает лидировать Московский район Рязани. Свежие данные о заболевших по состоянию на 13 часов 27 апреля сообщила пресс-служба городской администрации.

В Рязанской области всего зарегистрировано 788 подтверждённых и условно подтверждённых случаев COVID-19. 431 заражённый проживает в Рязани.

Больше всего заболевших в Московском районе города – 165 человек. В Октябрьском районе заболели 113 человек, в Железнодорожном – 96. Меньше всего заражённых остаётся в Советском районе Рязани – 57 человек.

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