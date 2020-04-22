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Назван самый «инфицированный» район Рязани

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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Администрация Рязани сообщила информацию о числе заражённых коронавирусом в районах города. По состоянию на 16 часов 22 апреля в регионе 429 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19, 226 из них – в областном центре.

Больше всего заражённых в Московском районе Рязани – 86 человек. На втором месте Октябрьский район – 64 человека, на третьем – Железнодорожный, где проживает 55 человек с коронавирусом.

Самым «менее заражённым» остаётся Советский район. Там COVID-19 выявлен 21 раз. 

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