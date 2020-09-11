На улице Вокзальной в Рязани произошло ДТП с пострадавшими

В результате ДТП на улице Вокзальной в Рязани пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в пятницу, 11 сентября, в 10.40 у дома №105 на улице Вокзальной. На повороте к вокзалу Рязань-2 столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, 36-летний житель Рязани не справился с управлением автомобилем «Ниссан Примера» и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Опель Корса» под управлением 33-летней рязанки и автомобилем «Шевроле Круз» под управлением 32-летнего рязанца.

Все три водителя получили травмы. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация никому не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка.