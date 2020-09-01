На трассе М-5 в Рязанской области сгорела «Газель»

На трассе М-5 в Рязанской области в результате ДТП сгорела «Газель». Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Авария случилась во вторник, 1 сентября, в пять часов утра у села Карабухино в Путятинском районе. По предварительным данным, житель Мордовии не справился с управлением автомобилем Toyota Corolla, выехал на встречку и по касательной задел грузовик. После этого «Газель» из Саратовской области, ехавшая в сторону Рязани, перевернулась и загорелась.

Автомобиль выгорел полностью. Водитель легкового авто получил тяжёлые травмы, он госпитализирован.