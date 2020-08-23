Момент наезда на девушку в центре Рязани попал на видео

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В интернете появилось видео с моментом наезда на девушку в центре Рязани. Запись размещена в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.

Напомним, ДТП случилось на улице Вокзальной, напротив вокзала Рязань-1 в пятницу, 21 августа. Девушку сбил легковой автомобиль.

На кадрах видеорегистратора можно заметить, что всё случилось на регулируемом пешеходном переходе. Две девушки перебегали дорогу, когда на светофоре для них горел красный свет. Одну из них сбила машина.

Удар был настолько сильный, что у пострадавшей на несколько метров отлетел кроссовок.

Видео: Денис Вязников