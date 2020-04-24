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Медпомощь беременным рязанкам с понедельника будет оказываться дистанционно

7info
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

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На сайте Рязанского перинатального центра появилось объявление о приостановке приёма беременных с понедельника, 27 апреля. Напомним, распоряжение о приостановке приёма в медучреждениях из-за коронавируса вчера подписал губернатор Николай Любимов. 

В сообщении на сайте перинатального центра говорится:

1. Приостановлен плановый прием пациентов с 27 апреля до особого распоряжения.

2. Посещение беременными  женщинами  женских консультаций по адресам Интернациональная 1И, Крупской 26 и Консультативно-диагностической поликлиники осуществляется  с соблюдением  санитарно – эпидемиологических  требований  только в следующих случаях:

2.1.  Для постановки на учет по беременности;

2 2. Для проведения  скрининговых  ультразвуковых исследований в окружных кабинетах пренатальной диагностики;

2.3. Для введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики  резус- сенсибилизации во время беременности;

2.4. При появлении болей в животе, изменении шевеления плода, повышении артериального давления выше  130/80 мм.  рт. ст., появлении кровянистых или жидких выделений из половых путей.

3.В остальных случаях медицинская  помощь беременным  женщинам будет осуществляться еженедельно (при необходимости  чаще)   в форме  дистанционной  связи по  телефону:

4. В домашних условиях, пациенткам  с 22 недель беременности  рекомендуется  самостоятельно  ежедневно проводить тест  на шевеление плода « Считай до 10», измерять массу тела, измерять окружность живота, вести  дневник АД  и водного баланса;

Тест на шевеление плода «Считай до 10».

Это самый простой и распространенный тест шевелений малыша Д.Пирсона. Его можно применять всем с 28 недель в домашних условиях, чтобы самостоятельно наблюдать за состоянием ребенка. Фиксируйте каждое десятое шевеление с 9:00 до 21:00. Если количество движений в течение 12 часов менее 10, желательно сообщить доктору. Если малыш не дает о себе знать в течение 12 часов – экстренный случай, срочно к врачу!

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