Медпомощь беременным рязанкам с понедельника будет оказываться дистанционно

На сайте Рязанского перинатального центра появилось объявление о приостановке приёма беременных с понедельника, 27 апреля. Напомним, распоряжение о приостановке приёма в медучреждениях из-за коронавируса вчера подписал губернатор Николай Любимов.
В сообщении на сайте перинатального центра говорится:
1. Приостановлен плановый прием пациентов с 27 апреля до особого распоряжения.
2. Посещение беременными женщинами женских консультаций по адресам Интернациональная 1И, Крупской 26 и Консультативно-диагностической поликлиники осуществляется с соблюдением санитарно – эпидемиологических требований только в следующих случаях:
2.1. Для постановки на учет по беременности;
2 2. Для проведения скрининговых ультразвуковых исследований в окружных кабинетах пренатальной диагностики;
2.3. Для введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус- сенсибилизации во время беременности;
2.4. При появлении болей в животе, изменении шевеления плода, повышении артериального давления выше 130/80 мм. рт. ст., появлении кровянистых или жидких выделений из половых путей.
3.В остальных случаях медицинская помощь беременным женщинам будет осуществляться еженедельно (при необходимости чаще) в форме дистанционной связи по телефону:
4. В домашних условиях, пациенткам с 22 недель беременности рекомендуется самостоятельно ежедневно проводить тест на шевеление плода « Считай до 10», измерять массу тела, измерять окружность живота, вести дневник АД и водного баланса;
Тест на шевеление плода «Считай до 10».
Это самый простой и распространенный тест шевелений малыша Д.Пирсона. Его можно применять всем с 28 недель в домашних условиях, чтобы самостоятельно наблюдать за состоянием ребенка. Фиксируйте каждое десятое шевеление с 9:00 до 21:00. Если количество движений в течение 12 часов менее 10, желательно сообщить доктору. Если малыш не дает о себе знать в течение 12 часов – экстренный случай, срочно к врачу!
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