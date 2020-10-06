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Назван возраст заболевших коронавирусом в Рязанской области

7info7

Региональная опергруппа обновила данные о возрасте заболевших коронавирусом в Рязанской области.

Больше всего рязанцев с COVID-19 зарегистрировано в возрастной группе от 46 до 64 лет. С начала пандемии их насчитывают 3418 человек. В возрастной группе от 18 до 45 лет – 2665 заразившихся коронавирусной инфекцией. В группе от 65 до 80 лет заболели 1396 человек. 326 инфицированных – рязанцы старше 80 лет. Также зарегистрирован 671 случай коронавируса у детей.

6 октября коронавирус в Рязанской области подозревают ещё у 55 человек. Среди них есть 3 человека старше 80 лет.

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