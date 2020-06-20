Любимов раскритиковал рязанцев за нарушение санитарных норм

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов раскритиковал жителей Рязани за нарушение санитарных норм. Соответствующий пост он разместил у себя на странице в соцсети ВКонтакте.

Любимов напомнил, что Рязанская область вошла в число 9 регионов, которые перешли на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Другие либо не смогли этого сделать, а некоторые не вышли даже и на первый этап.

– Но к сожалению, для многих рязанцев наш результат стал поводом забыть обо всех ограничениях и санитарных нормах, – написал Николай Любимов.

Он отметил, что понимает, что в жаркую летнюю погоду трудно соблюдать ограничения, но медработникам сейчас не легче.

Возмутило губернатора поведение владельцев кафе и ресторанов, которые игнорируют установленные для второго этапа снятия ограничений правила. Он сообщил, что сейчас в рейды вышли санитарные врачи и работники различных служб.

Также Николай Любимов призвал рязанцев набраться терпения, так как пандемия COVID-19 ещё не закончилась.