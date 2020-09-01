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Новости РязаниОбщество

Коронавирусом в Рязанской области заразились уже 584 ребёнка

7info
Изображение Manuel Darío Fuentes Hernández с сайта Pixabay

В Рязанской области на 11.00 1 сентября  с подтверждённым и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 7 тыс 217 человек. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 2882 человека.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

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от 18 до 45 лет – 2305 человек;

от 46 до 64 лет – 2882 человека;

от 65 до 80 лет – 1141 человек;

старше 80 лет – 278 человек;

дети – 584 человека (восемнадцать до 1 года; сорок семь по 1; двадцать восемь по 2; тридцать шесть по 3; тридцать один по 4 года; двадцать семь по 5; тридцать пять по 6; тридцать один по 7; тридцать шесть по 8; двадцать восемь по 9; двадцать семь по 10; сорок по 11; тридцать шесть по 12; двадцать семь по 13; тридцать по 14; тридцать девять по 15; тридцать три по 16; тридцать два по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 9 человек;

от 46 до 64 лет – 8 человек;

от 65 до 80 лет – 6 человек;

дети – 4 человека (4;5;8;14 лет)

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