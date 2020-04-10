Коронавирус условно подтверждён у 93 рязанцев

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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Руководитель оперативной группы правительства области, вице-губернатор Игорь Греков по скайпу доложил губернатору Николаю Любимову об оперативной обстановке в регионе.

По словам вице-губернатора, на 15:00 10 апреля в Рязанской области подтверждено 38 случая заболевания COVID-19. Ещё в 55 случаях исследования показали положительный результат на коронавирусную инфекцию и направлены в Москву для подтверждения. Таким образом, вместе с условно подтвержденными под усиленным контролем врачей находятся 93 человека. Из них 9 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

– Все граждане взяты под контроль медиков, они получают всю необходимую помощь. Возраст заболевших разный: есть люди старшего и среднего возраста, есть молодые люди, – сказал Игорь Греков.

Губернатор подчеркнул, что все профилактические мероприятия и ограничительные меры, принятые в регионе, должны неукоснительно исполняться. 

– Прошу строго контролировать эту работу, принимать все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить эффективное сдерживание распространения коронавирусной инфекции, – сказал Николай Любимов, добавив, что следует системно продолжить деятельность по дезинфекции общественных территорий, объектов и улиц, включая муниципальные образования региона. По словам губернатора, необходимо продолжать вести строгий контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции, а работодателями – санитарно-эпидемического режима.

Особое внимание на встрече было уделено обстановке в Заокском сельском поселении Рязанского района, где принимаются усиленные меры безопасности. Игорь Греков проинформировал Николая Любимова о том, что в селах Заокское и Коростово организован прием молочной продукции у населения, проводится дезинфекция территории и объектов. Медицинские работники проводят в Заокском сельском поселении все необходимые мероприятия. Возникающие у граждан вопросы оперативно отрабатываются профильными ведомствами и службами.

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