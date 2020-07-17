КартаКосмосРязань в Касимове

14 июля 2020 года в рамках проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» состоялась краеведческая экспедиция в Касимовский муниципальный район Рязанской области.

Участники экспедиции посетили посёлок Лашма Касимовского района Рязанской области, город Касимов, село Гиблицы. Общая протяжённость маршрута составила 450 километров.

В данных населённых пунктах экспедиция побывала на следующих объектах региона, связанных с историей российской космонавтики: экспозиции посвящённой ракетостроителю Владимиру Уткину, на улице его имени в посёлке Лашма. Посетила место, где установлен бюст В.Ф. Уткину, дом, в котором жил В.Ф. Уткин в посёлке Лашма.

В Касимове участники экспедиции встретились с коллективом школы №2 имени академика Владимира Уткина, посетили музей имени братьев Уткиных. Команда проекта познакомилась с граффити на котором изображён ракетосторитель на Доме культуры Касимова, увидела экспозицию Касимовского историко-культурного музея-заповедника, посвящённую истории космонавтики, экспозиции в школе и библиотеке села Гиблицы — родине советского космонавта В.В. Аксёнова.

В ходе экспедиции состоялось интервью с дочерью Уткина Натальей Ситниковой. По итогам краеведческой экспедиции будут созданы журналистские материалы, посвящённые объектам Рязанской области, связанным с историей российской космонавтики.