Какой район Рязани самый «пострадавший» от коронавируса

Администрация Рязани сообщила данные о заболеваемости коронавирусом по районам города.
По состоянию на 13 часов пятницы, 24 апреля, в Рязани COVID-19 выявлен у 288 человек. В целом по Рязанской области – у 540.
Лидером по количеству заболевших продолжает оставаться Московский район. Здесь коронавирус выявлен у 100 жителей. В Октябрьском районе заболели 80 человек, в Железнодорожном – 70. Меньше всего больных в Советском районе Рязани – 38 человек.
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