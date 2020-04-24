Пятница, 24 апреля, 2020
12.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Какой район Рязани самый «пострадавший» от коронавируса

7info

Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

Новости Рязани
Во вторник, 21 апреля, ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило метеопредупреждение. Рязанцам сообщили о резком ухудшении погоды. В...
Узнать больше

Рязанское предприятие разработало тепловизоры с функцией распознавания лиц

Новости Рязани
Рязанское НПО «Александр» разработало теплографические комплексы с функцией распознавания лиц. Прибор способен измерять температуру бесконтактным методом у идущего потока людей. Об этом...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше
-

Администрация Рязани сообщила данные о заболеваемости коронавирусом по районам города. 

По состоянию на 13 часов пятницы, 24 апреля, в Рязани COVID-19 выявлен у 288 человек. В целом по Рязанской области – у 540. 

Лидером по количеству заболевших продолжает оставаться Московский район. Здесь коронавирус выявлен у 100 жителей. В Октябрьском районе заболели 80 человек, в Железнодорожном – 70. Меньше всего больных в Советском районе Рязани – 38 человек. 

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Медпомощь беременным рязанкам с понедельника будет оказываться дистанционно

Новости Рязани
На сайте Рязанского перинатального центра появилось объявление о приостановке приёма беременных с понедельника, 27 апреля. Напомним, распоряжение о приостановке приёма в медучреждениях...
Узнать больше

Пропавший в Рязани мужчина погиб

Новости Рязани
29-летний Александр Зинин, которого искали в Рязани с 7 апреля, погиб. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». 
Узнать больше

Названы последствия снижения ключевой ставки для рубля

Новости Рязани
Все опрошенные сходятся во мнении, что сделано это было для того, чтобы поддержать экономику России в сложный период. Снижение ключевой ставки позволит банкам выдавать кредиты предприятиям под меньший процент.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что посмотреть в пятницу в режиме онлайн

Культура
По пятницам РИА "7 новостей" уже много лет публикует афишу городских мероприятий. Сегодня пойти в выходные некуда. Но мы предлагаем воспользоваться онлайн-продуктами....
Узнать больше

В Рязанской области подтвердили более 40 новых случаев коронавируса

Коронавирус
В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Портал СтопкоронавирусРФ сообщил о 46 заболевших. Всего с подтверждённым диагнозом в...
Узнать больше

В Рязани вводят разрывной график работы общественного транспорта

Новости Рязани
Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила у себя на странице в Фейсбуке о введении разрывного графика работы общественного транспорта.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Герои Советского Союза

Акценты
От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше...
Узнать больше

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+