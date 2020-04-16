Как заболеваемость коронавирусом распределилась по районам Рязани

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Пресс-служба администрации Рязани сообщила, как заболеваемость коронавирусом распределилась по районам города.

По состоянию на 16 часов 16 апреля в Рязани зарегистрировано 76 заражённых и условно заражённых COVID-19. Большая их часть проживает в Железнодорожном районе Рязани. Там зарегистрировано 26 случаев. На два меньше в Московском районе города. В Октябрьском районе Рязани коронавирус выявлен у 20 человек, в Советском районе – 6 заболевших.

Напомним также, что в целом по области зарегистрировано 154 случая COVID-19. Среди заражённых грудной ребёнок.