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Из-за коронавируса в Рязани выросла нагрузка на медиков

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Министерство здравоохранения Рязанской области информирует об организации оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией в регионе.

По словам заместителя министра здравоохранения Рязанской области Владимира Хоминеца, в настоящее время в связи со сложной эпидситуацией в регионе увеличена нагрузка на врачей и средний медицинский персонал. В ряде стационаров перепрофилированы отделения лор-болезней, хирургические, неврологические отделения. Все специалисты, которые задействованы в работе с коронавирусом, прошли обучение на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России, а также дистанционные курсы РязГМУ по лечению и профилактике данной инфекции. Всеми получены соответствующие сертификаты и право работать по этому направлению.

Медицинские работники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Согласно заключенным контрактам, сегодня осуществлена очередная поставка СИЗ в регион: нескольких тысяч защитных одноразовых костюмов. Завтра ожидается порядка 200 тыс. медицинских масок. Всего запланировано завезти в Рязанскую область более 1,5 млн. масок и порядка 30 тыс. защитных костюмов. Кроме того, продолжается приобретение дезинфицирующих средств.

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