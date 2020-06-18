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Из реки в Ряжске подняли труп

7info
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Из реки Хупта в Ряжске подняли труп мужчины. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Труп в среду, 17 июня, около 11 часов обнаружил проезжавший мимо сотрудник полиции. О находке были оповещены оперативные службы. Через полчаса тело достали из воды. Утопленник  находился приблизительно в 150 метрах слева от моста через реку Хупта на улице Мичуринской. 

Личность погибшего установлена – это 38-летний местный житель. Мужчина вёл асоциальный образ жизни, любил выпить. Внешних следов насильственной смерти на теле не было. 

Сейчас следователи проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. 

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