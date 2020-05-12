ХК «Рязань» заключил контракт с форвардом Антоновым

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ХК «Рязань» заключил контракт с нападающим Дмитрием Антоновым. Об этом сообщила пресс-служба клуба. 

Дмитрий Антонов (23 июля 1995 года) –  воспитанник челябинской школы хоккея.

Свою карьеру начинал в челябинском «Тракторе». Затем три сезона провёл в МХЛ-Б за «Горняк» из Учалов. В сезоне-2016/2017 играл за «Буран», после чего вновь вернулся в «Горняк», но уже в ВХЛ. Там форвард набирал 29 (12+17) очков в 51 игре (сезон-2017/2018) и 23 (10+13) очка в 53 играх (сезон-2018/2019).

Сезон-2019/2020 провёл в «Южном Урале» из Орска. Вышел на лёд в 38 играх, набрал 12 (4+8) очков, 30 минут штрафа. Показатель полезности «-11».

Фото: scgornyak.ru

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