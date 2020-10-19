ХК «Рязань» продолжает победную выездную серию

ХК «Рязань» с успехом проводит выездную серию из 4 матчей. С 14 по 20 октября «горожане» должны провести встречи в Самаре, Тольятти, Казани и Пензе.

Три игры рязанцы уже завершили. Сначала в Самаре был обыгран хоккейный клуб ЦСК ВВС – 5:2. Затем в Тольятти наша команда победила «Ладу» – 3:1. А в воскресенье, 18 октября, в Казани в серии буллитов был обыгран местный «Барс» – 5:4.

Матч с этой командой для рязанцев складывался не очень удачно – гостям пришлось три раза отыгрываться. Но в конце концов «горожане» сумели вырвать победу.

Сергей Решетников, главный тренер ХК «Рязань»: – Сегодня мы играли с очень быстрой, мобильной, хорошей командой. Недаром она в том году, если бы из-за пандемии не был закончен чемпионат, выступила хорошо, и, я думаю, минимум бронзовые медали были бы за ней. Спасибо ребятам, что удалось выиграть у такой хорошей команды – за самоотверженность, за то, что они до конца боролись.

Впереди у рязанцев ещё один матч – 20 октября в Пензе против «Дизеля».