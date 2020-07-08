ХК «Рязань» подписал опытного защитника

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В преддверии начала предсезонных сборов состав ХК «Рязань» пополнил защитник Павел Лукин. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Павел Лукин (10 апреля 1990 года) – воспитанник ярославской школы хоккея.

Свою карьеру защитник начинал в системе «Локомотива». Первым клубом в ВХЛ стала ижевская «Ижсталь», за которую хоккеист провел 14 игр в сезоне-2010/2011, а затем, в этом же сезоне, снова вернулся в Ярославль, где в сезоне-2012/2013 дебютировал в КХЛ в составе «Локомотива». Следующий сезон Лукин начинал в ХК «Саров», а заканчивал – в нижегородском «Торпедо». Следующим клубом КХЛ, за который выступал защитник, стала «Северсталь»: за нее хоккеист провел два сезона. С сезона-2015/2016 и до сезона-2017/2018 включительно хоккеист играл в «Витязе», а после этого вернулся в ВХЛ в «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Сезон-2019/2020 Лукин начал в «Сарыарке». За клуб из Караганды хоккеист играл до начала 2020 года. Всего он провел 34 игры, набрал 10 (1+9) очков, 18 штрафных минут, показатель полезности «0». С 14 января защитник играл в петербургском «Динамо». В его составе Лукин провел 3 игры, набрал 1 (0+1) очко без штрафных минут. Показатель полезности «+2».