ГИБДД проводит масштабный рейд в центре Рязани

В субботу, 22 августа, сотрудники ГИБДД проводят в Рязани масштабные ​ оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Водителей останавливают на площади Ленина в центре Рязани. За несколько часов полицейские проверили более 70 машин.

В ходе рейда были выявлены 12 нарушений правил тонировки автомобилей. Пятерым водителям выдали предписания об устранении этих нарушений. Также выявлено 1 нарушение правил перевозки детей.

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Напомним, в случае неправильной тонировки водитель должен либо убрать её на месте, либо отказаться от использования автомобиля.

В сообщении пресс-службы ГИБДД отмечается, что водители-нарушители были привлечены к ответственности.