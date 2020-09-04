ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в России

Пресс-служба ФСБ сообщила о задержании 13 граждан России, готовивших массовые убийства.

По данным силовиков, 11 из них состояли в закрытом сообществе одной из соцсетей. Для убийств они собирались использовать самодельные взрывные устройства, зажигательные смеси, холодное оружие. Кроме того, они призывали пользователей интернета убивать людей.

Сообщается, что у задержанных изъяты дневники и средства связи с инструкциями по изготовлению взрывчатки и зажигательных смесей. Кроме того, обнаружены схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места массового скопления людей.

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Дома у задержанных обнаружены 4 готовых взрывных устройства, заготовки для их изготовления, также охотничье, травматическое и холодное оружие.