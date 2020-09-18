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Новости РязаниСпорт

Форвард Ефремочкин близок к возвращению в БК «Рязань»

7info

К тренировкам с БК «Рязань» приступил 17-летний форвард, воспитанник рязанского баскетбола Глеб Ефремочкин. Об этом сообщила пресс-служба клуба. 

Ефремочкин (родился 29 сентября 2002 года, рост, вес) – воспитанник рязанской СДЮСШОР «Единство», тренеров Веры Пушкаревой и Дениса Дружинина.

По юношам на различных соревнованиях выступал за команды Рязанской, Белгородской, Нижегородской и Курской областей. 

В сезоне-2018/2019 еще в 15-летнем возрасте был привлечен к тренировкам в БК «Рязань» и включен в заявку на Суперлигу-2. Принял участие в 5 матчах: в среднем 4.18 минуты, 2.0 очка, 0.6 подбора, 0.2 передачи.

Перед сезоном-2019/2020 подписал контракт с клубом Суперлиги-1 «Буревестник» (Ярославль), но выступал за дубль ярославцев в соревнованиях Детско-юношеской баскетбольной лиги: 18 матчей, в среднем 27.11 минут, 9.2 очков, 6.1 подборов, 1.1 передач, 0.9 перехватов. «Буревестник-юниор» сумел пробиться в Финальный раунд (восемь сильнейших команд ДЮБЛ), но затем турнир был остановлен из-за пандемии коронавируса.

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