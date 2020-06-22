ФК «Рязань» сдал тест на COVID-19

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Игроки и тренерский штаб ФК «Рязань» сдали тесты на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Анализы на COVID-19 в понедельник, 22 июня, сдали футболисты с действующими контрактами, а также молодёжь, которую планируется привлекать к тренировкам. Также мазки на коронавирус взяли у тренеров и администрации команды.

Результаты станут известны через несколько дней. После этого будет понятен график тренировок команды.