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Новости РязаниСпорт

ФК «Рязань» разрешили проводить матчи со зрителями

7info
Фото: пресс-служба ФК «Рязань»

Футбольный клуб «Рязань» получил разрешение проводить матчи со зрителями с 6 сентября. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Напомним, ранее ФК «Рязань», а также ЖФК «Рязань-ВДВ» из-за пандемии коронавируса проводили домашние матчи при пустых трибунах. 

ФК «Рязань» разрешили пускать на игры болельщиков. При этом пока стадио может заполняться только на 10% от вместительности. Попасть на игру можно будет только в защитных масках, а на трибуне необходимо соблюдать социальную дистанцию.

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6 сентября «горожане» на стадионе «Спартак» сыграют с «Салют Белгород». Стоимость билета – 100 рублей.

Будут ли пускать болельщиков на домашние матчи «Рязани-ВДВ» пресс-служба клуба пока не сообщила.

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