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Новости РязаниСпорт

ФК «Рязань» проиграл домашний матч соперникам из Липецка

7info

В воскресенье, 20 сентября, футбольный клуб «Рязань» в матче 7-го тура Первенства ПФЛ футбольный клуб «Рязань» в домашнем матче уступил липецкому «Металлургу» – 1:2. 

По ходу встречи гости вели со счётом 2:0, благодаря точным ударам Вадима Чёрного и Александра Кутьина. Единственное, что смогли сделать хозяева – сократить разрыв. Гол забил Александр Чибиров. 

ФК «Рязань» –  ФК «Металлург» (Липецк) –  1:2 (0:1)

Голы: Чёрный, 31; Кутьин, 64; Чибиров, 76.

ФК «Рязань»: Правкин, Чибиров, Шатский (Прилепский, 85),  Сараев, Новичков, Барков (Малахов, 62), Мешалкин (Мещеряков, 67), Дудайти, Волков (Бояркин, 46), Сергеев (Фомин, 52), Журавлев. 

ФК «Металлург»: Кобзев, Титов, Фролов, Мохов, Харин, Войдель, Глебов (Денисов, 90), Чёрный, Овчинников (Арустамян, 75), Баев (Чернышов,84), Кутьин (Ахвледиани, 90). 

Предупреждения: Чибиров — грубая игра, 52; Мохов — грубая игра, 70; Сараев — грубая игра, 79; Денисов — грубая игра, 90.

Судьи: Корецкий (Раменское), Верхнев (Нижний Новгород), Снегирев (Нижний Новгород). 

20 сентября. Рязань. Стадион «Олимпиец» («Спартак»). 300 зрителей.

Следующий матч наша команда проведет 26 сентября в Смоленске против местного ФК «Красный».

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