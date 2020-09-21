ФК «Рязань» проиграл домашний матч соперникам из Липецка

В воскресенье, 20 сентября, футбольный клуб «Рязань» в матче 7-го тура Первенства ПФЛ футбольный клуб «Рязань» в домашнем матче уступил липецкому «Металлургу» – 1:2.

По ходу встречи гости вели со счётом 2:0, благодаря точным ударам Вадима Чёрного и Александра Кутьина. Единственное, что смогли сделать хозяева – сократить разрыв. Гол забил Александр Чибиров.

ФК «Рязань» – ФК «Металлург» (Липецк) – 1:2 (0:1)

Голы: Чёрный, 31; Кутьин, 64; Чибиров, 76.

ФК «Рязань»: Правкин, Чибиров, Шатский (Прилепский, 85), Сараев, Новичков, Барков (Малахов, 62), Мешалкин (Мещеряков, 67), Дудайти, Волков (Бояркин, 46), Сергеев (Фомин, 52), Журавлев.

ФК «Металлург»: Кобзев, Титов, Фролов, Мохов, Харин, Войдель, Глебов (Денисов, 90), Чёрный, Овчинников (Арустамян, 75), Баев (Чернышов,84), Кутьин (Ахвледиани, 90).

Предупреждения: Чибиров — грубая игра, 52; Мохов — грубая игра, 70; Сараев — грубая игра, 79; Денисов — грубая игра, 90.

Судьи: Корецкий (Раменское), Верхнев (Нижний Новгород), Снегирев (Нижний Новгород).

20 сентября. Рязань. Стадион «Олимпиец» («Спартак»). 300 зрителей.

Следующий матч наша команда проведет 26 сентября в Смоленске против местного ФК «Красный».