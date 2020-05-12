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Елена Сорокина провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений

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Совещание по основным направлениям работы блока городского хозяйства, социальной и экономической сферы глава администрации Рязани провела в режиме видеоконференции. Также на повестке дня были вопросы благоустройства, реализации национальных проектов, строительства образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

Так, в областном центре начинается подготовка к новому отопительному сезону – стартуют запланированные профилактические мероприятия, утверждаются графики отключений горячего водоснабжения. Профильный заместитель главы администрации проведет большое селекторное совещание с ответственными подразделениями администрации и подведомственными предприятиями по вопросу качественного и своевременного проведения всех намеченных на этот период работ.

Продолжается выдача продуктовых наборов рязанцам, получающим благотворительное питание, и школьникам льготной категории. С целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции наборы доставляются на дом или выдаются согласно графику в школах с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

В рамках программы по комфортной городской среде ведутся работы на 10 дворовых территориях, еще на 4 объектах работы запланировано начать до конца мая.

С 12 мая городской пассажирский транспорт возобновил работу в режиме полного дня. По поручению Елены Сорокиной управление транспорта проводит ежедневный мониторинг наполняемости автобусов и троллейбусов, кроме того, планируется проведение рейдов во всех районах города по соблюдению обязательных требований при использовании муниципального транспорта – социальной дистанции и масочного режима.

МКУ «Управление по делам территории» продолжит работу по ликвидации стихийных свалок и соблюдению Правил благоустройства города. Районным префектам главой администрации дано поручение усилить эту работу. Особое внимание планируется уделить территориям, прилегающим к торговым центрам и другим организациям.

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