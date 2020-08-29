Елена Сорокина помогла отмыть новую школу в Горроще

Глава администрации Рязани Елена Сорокина приняла участие в уборке новой школы в горроще. Об этом мэр написала у себя на странице в Фейсбуке.

Сорокина напомнила, что до 1 сентября осталось всего 2 дня.

– Это время хлопот, сборов, нетерпеливого ожидания и волнения перед началом занятий, – написала Сорокина.

По её словам, новая школа очень важна для многих рязанских семей. Именно поэтому она вместе с другими рязанцами с радостью помогла отмыть школу.

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Елена Сорокина поблагодарила всех, кто принял участие в подготовке здания к новому учебному году.

Напомним, новое здание для гимназии №5 в Рязани было построено на улице Братиславской. Недавно школу посетил губернатор Николай Любимов.