Бывшего сотрудника рязанской колонии будут судить за получение взяток

Скопинским межрайонный следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя дежурного помощника начальника колонии дежурной части отдела безопасности одного из исправительных учреждений области, обвиняемого в 2 эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что с февраля 2019 года по февраль 2020 года сотрудник колонии за взятку в виде денег на общую сумму 90 тысяч рублей дважды пронёс на территорию исправительного учреждения для заключенного запрещенные к обороту предметы — мобильные телефоны.

Преступная деятельность должностного лица выявлена и пресечена в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УФСИН России по Рязанской области.

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В ходе расследования уголовного дела обвиняемый отрицал свою причастность к совершению преступлений, однако под тяжестью собранных доказательств на завершающем этапе расследования признал вину.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.