Более 100 пациентов с коронавирусом находятся в больницах Рязани

В больницах Рязани находятся 102 пациента с коронавирусом. В том числе шесть детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. Информация актуальна на 16 часов 22 апреля.
В тяжёлом состоянии 10 пациентов. Четыре человека сейчас на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Их возраст – 58, 65 лет, двоим по 66 лет.
В состоянии средней тяжести 65 человек, состояние 27 пациентов – удовлетворительное.
Остальные заражённые COVID-19 лечатся дома, госпитализация им не требуется.
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