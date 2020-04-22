Более 100 пациентов с коронавирусом находятся в больницах Рязани

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В больницах Рязани находятся 102 пациента с коронавирусом. В том числе шесть детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. Информация актуальна на 16 часов 22 апреля. 

В тяжёлом состоянии 10 пациентов. Четыре человека сейчас на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Их возраст – 58, 65 лет, двоим по 66 лет.

В состоянии средней тяжести 65 человек, состояние 27 пациентов – удовлетворительное.

Остальные заражённые COVID-19 лечатся дома, госпитализация им не требуется.

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