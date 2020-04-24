«Бессмертный полк» пройдёт в Рязани в онлайн-режиме

В этом году на День Победы провести ставшее уже традиционным шествие «Бессмертного полка» в Рязани не получится из-за коронавируса. Об этом у себя на странице сообщил губернатор Николай Любимов.
Вместо этого глава региона предложил провести всенародную акцию в онлайн-формате «Герои рязанцев».
– В наших силах – напомнить всему миру, какой ценой была завоевана Победа, – написал Любимов.
Он предложил присылать фотографии участников Великой Отечественной войны на электронную почту geroi_rzn@mail.ru. В День Победы, 9 мая, все фотографии будут показаны во время онлайн-трансляции.
– Даже находясь дома, мы сможем преклониться перед их подвигом! – подчеркнул Николай Любимов.
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