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Администрация сообщила о заболеваемости по районам Рязани

7info

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Администрация Рязани сообщила данные о заболеваемости по районам города.

По данным медиков, на субботу, 25 апреля, в Рязани зарегистрировано 329 случаев COVID-19. В целом по области заразились 602 человека. 

Лидером по числу заболевших остаётся Московский район Рязани. Здесь COVID-19 подтверждён у 116 человек. На втором месте Октябрьский район, где болеют 94 человека. На третьем – Железнодорожный. Там заражено 77 человек. Меньше всего заболевших в Советском районе Рязани, где зарегистрировано 42 случая коронавируса.

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Администрация сообщила о заболеваемости по районам Рязани

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