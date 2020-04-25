Администрация сообщила о заболеваемости по районам Рязани

Администрация Рязани сообщила данные о заболеваемости по районам города.
По данным медиков, на субботу, 25 апреля, в Рязани зарегистрировано 329 случаев COVID-19. В целом по области заразились 602 человека.
Лидером по числу заболевших остаётся Московский район Рязани. Здесь COVID-19 подтверждён у 116 человек. На втором месте Октябрьский район, где болеют 94 человека. На третьем – Железнодорожный. Там заражено 77 человек. Меньше всего заболевших в Советском районе Рязани, где зарегистрировано 42 случая коронавируса.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram