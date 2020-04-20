27 рязанцев ожидают подтверждение анализов на COVID-19

По состоянию на 16 часов 20 апреля в Рязанской области находятся на подтверждении 27 положительных анализов на коронавирус. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
В Рязани и области официально подтверждено 289 случаев COVID-19. На данный момент выздоровели и выписаны из больницы 9 человек.
Под наблюдением медиков находятся 1039 человек. Они либо приехали из-за границы, либо контактировали с больными и подозрительными на заболевание.
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