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Новости РязаниПроисшествия

16-летний парень погиб во время работы на тракторе-погрузчике

7info

В Скопинском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении главного инженера одного из сельхозпредприятий. После гибели 16-летнего парня, мужчину подозревают в нарушении правил охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

По данным следствия, в июне 16-летний юноша с согласия матери устроился на предприятие подсобным рабочим. В субботу, 8 августа, он вместе с другими работниками занимался очисткой нефункционирующего животноводческого комплекса. 

Главный инженер предприятия не обеспечил безопасность при проведении работ. В результате юноша, не имеющий водительских прав, управлял трактором-погрузчиком.  При подъёме и последующем опускании ковша парень оказался зажатым между корпусом кабины и стрелой ковша. От полученной травмы он умер на месте. 

Следователи выяснят все обстоятельства случившегося, а также дадут правовую оценку действиям ответственных лиц. Расследование уголовного дела продолжается. 

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