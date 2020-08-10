16-летний парень погиб во время работы на тракторе-погрузчике

В Скопинском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении главного инженера одного из сельхозпредприятий. После гибели 16-летнего парня, мужчину подозревают в нарушении правил охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По данным следствия, в июне 16-летний юноша с согласия матери устроился на предприятие подсобным рабочим. В субботу, 8 августа, он вместе с другими работниками занимался очисткой нефункционирующего животноводческого комплекса.

Главный инженер предприятия не обеспечил безопасность при проведении работ. В результате юноша, не имеющий водительских прав, управлял трактором-погрузчиком. При подъёме и последующем опускании ковша парень оказался зажатым между корпусом кабины и стрелой ковша. От полученной травмы он умер на месте.

Следователи выяснят все обстоятельства случившегося, а также дадут правовую оценку действиям ответственных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.