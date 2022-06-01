Русская ракета Александра Трусова и Дима Билан выступят в Рязани в шоу «Союз Чемпионов»

Русская ракета и уроженка Рязани — Александр Трусова, а также другие яркие звезды мирового фигурного катания и действующие спортсмены выступят 8 июня на льду ДС «Олимпийский» в Рязани.

Самый титулованный фигурист-одиночник мира Евгений Плющенко представляет блистательное спортивное шоу «Союз Чемпионов».

Специальный гость — Дима Билан.

После прошедшей Олимпиады, на льду соберутся самые яркие звезды мирового фигурного катания и действующие спортсмены, победители мировых первенств:

Аделина Сотникова — первая в истории России Олимпийская чемпионка в индивидуальном зачете.

Александра Трусова — «русская ракета», серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр. Первая в истории исполнила пять четверных прыжков на Олимпиаде в Пекине 2022.

Александра представит свой новый парный номер с Дмитрием Михайловым — тренером «Академии фигурного катания Евгения Плющенко»

Алена Косторная — чемпионка Европы, победительница финала Гран-при сезона, серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов России.

Марк Кондратюк — в 2022 году одержавший победу в XXIV зимних Олимпийских игр в командном соревновании, чемпионате Европы и чемпионате России

Никита Кацалапов и Виктория Синицына — олимпийские чемпионы в командном соревновании, серебряные призёры Олимпийских игр в танцах на льду, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы

Александр Самарин — Серебряный призёр чемпионата Европы, победитель этапа Гран-при Rostelecom Cup, двукратный вице-чемпион России

Дмитрий Алиев — Чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, чемпион России и бронзовый призёр чемпионата России

Иван Букин и Александра Степанова — ярчайшая пара в танцах на льду, призеры международных турниров и двукратные чемпионы России.

Елена Радионова — 2-х кратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призёр чемпионата мира

Александр Плющенко исполнит свою новую спортивную программу вместе с членами юниорской сборной России — учениками академии «Ангелы Плющенко». Для участия в шоу приглашены действующие члены сборной России.

Ведущие вечера — Яна Рудковская и Елена Радионова.

Не упустите возможность увидеть на льду гения фигурного катания — Евгения Плющенко. Его персональные выступления становятся редкими событиями.

Шоу рекомендовано для просмотра всей семьей, незабываемые впечатления гарантированы!