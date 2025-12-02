Девушка умерла после жёсткого секса в центре Петербурга 

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после гибели девушки в апарт-отеле в самом центре города. Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России расследует дело об убийстве по ч.1 ст.105 УК РФ.

По версии следствия, трагедия произошла 30 ноября 2025 года в комнате апарт-отеля на Невском проспекте. В одном из номеров нашли тело молодой девушки. На её шее и теле были признаки механической асфиксии – она погибла от удушения.

Почти сразу появился подозреваемый. По данным правоохранителей, к преступлению может быть причастен 31-летний мужчина, который в тот вечер находился с ней в номере. Его задержали, с ним работают следователи.

SHOT описывает произошедшее как смертельно закончившийся «жёсткий секс». По информации телеграм-канала, 31-летний мужчина познакомился с 28-летней девушкой и предложил провести вечер вместе. Для встречи он снял номер в гостевом доме «Невский 126» на Невском проспекте. Пара заселилась и уединилась в комнате.

Во время интимной близости мужчина начал душить партнёршу, но не рассчитал силу. Девушка перестала шевелиться, сначала потеряла сознание, а затем умерла от асфиксии. Когда мужчина понял, что произошло, спасти её было уже невозможно.

После обнаружения тела на место выехали следователи и криминалисты. Провели детальный осмотр номера, изъяли возможные улики, опросили персонал апарт-отеля. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судмедэкспертиза, которая должна окончательно подтвердить причину смерти и исключить или подтвердить борьбу, травмы и другие детали.