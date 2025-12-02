В лесу нашли обезглавленную женщину без рук и брошенного младенца

В Германии разгорается жёсткая история с элементами триллера. Недалеко от Ольпе, в земле Северный Рейн-Вестфалия, правоохранители перекрыли автомагистраль A45 после страшной находки в лесопосадке. Там обнаружили тело женщины без головы. Чуть поодаль, в том же районе, лежали её руки.

Как пишет The Sun, чей материал перевёл aif.ru, следствие предполагает, что убитая — 32-летняя женщина родом из Эритреи. В последнее время она жила в приюте для беженцев в Бонне. Пока официальной идентификации нет, но именно эту версию сейчас рассматривают как основную.

Самая жуткая деталь — головы погибшей до сих пор не нашли. Полиция прочёсывает местность и отрабатывает разные сценарии произошедшего. Тело лежало в лесопосадке рядом с автобаном, из-за чего трассу пришлось перекрыть, чтобы дать криминалистам спокойно работать на месте.

Монахи Коптского православного монастыря обнаружили у своих ворот детскую коляску. Внутри — трёхмесячный младенец. Ребёнок был тепло и аккуратно одет, без признаков плохого обращения. На коляске лежали бирки с именем и датой рождения малыша.

Сейчас предполагается, что это ребёнок той самой погибшей женщины. Официального подтверждения этой связи ещё нет, но в полиции эту версию рассматривают очень серьёзно. Младенца передали под опеку, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас проверяется причастность 41-летнего супруга женщины к убийству. Мужчину нашли «за пределами Европы». Сейчас его допрашивают правоохранительные органы другой страны, детали не раскрываются.